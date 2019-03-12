وزارة النفط تدعم جهود اعمار البصرة

2019/03/12 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ملاكات وتشكيلات الوزارة باستمرار دعم الوزارة لحملة اعمار محافظة البصرة

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