تفاصيل مؤشر البورصة العراقية

2019/03/12 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ بغداد : الفرات نيوز} أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.38% متوقفًا عند 474.73 نقطة.وبموجب المؤشر فقد ارتفعت أسهم 9 شركات مساهمة، مقابل انخفاض 7 أخرى.

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