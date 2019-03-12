بيع أكثر من 184 مليون دولار في مزاد العملة

2019/03/12 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} سجل البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، بيع أكثر من 184 مليون دولار في مزاده الأسبوعي لبيع العملة الأجنبية.

وذكر البنك في نشرته اليومية أن "مبيعات البنك المركزي للعملة الأجنبية بلغت 184 مليونا و211 ألفا و636 دولارا خلال مزاده لهذا اليوم".وكان اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 159,681,636 دولارا .وكان اجمالي البيع النقدي 24,530,000 دولارا .وأضاف أن "سعر بيع البنك المركزي للمصارف والشركات كان بسعر 1190 دينارا لكل دولار".

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