2019/03/12 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – ناس كشفت مديرية شرطة السليمانية ملابسات عملية السطو المسلح التي قام بها مجهولون وسرقوا رواتب موظفي ومنتسبي مستشفى “شار ” في المحافظة والبالغة 1.6 مليار دينار والهروب إلى جهة مجهولة.وقال مدير شرطة السليمانية العميد آسو طه في حديث لـ ” ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، إن “القوات الامنية بجميع تشكيلاتها بدأت التحقيقات لكشف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة السليمانية تكشف لـ”ناس كرد” ملابسات عملية السطو على رواتب أطباء مستشفى “شار” NAS | موقع ناس الرسمي.

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