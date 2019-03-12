2019/03/12 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تتزايد الأسئلة التي يطرحها مراقبون بشأن السبب الذي دعا المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، إلى الموافقة على استقبال الرئيس الإيراني حسن روحاني في النجف، في ظل مقاطعة المرجعية العليا لهذا النوع من اللقاءات، منذ أعوام.ووفقا لما أبلغت به السفارة الإيرانية “ناس” يوم أمس الاثنين (11 آذار 2019)، فإن روحاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذه الأسباب وافق السيستاني على استقبال الرئيس الإيراني NAS | موقع ناس الرسمي.

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