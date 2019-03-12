فنزويلا تمهل الدبلوماسيين الأمريكيين ثلاثة أيام لمغادرة البلاد

2019/03/12 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده منحت الولايات المتحدة مهلة مدتها 72 ساعة لسحب كل دبلوماسييها من أراضي فنزويلا.ونشر

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