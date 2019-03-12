2019/03/12 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قالت الناشطة السياسية اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، أن الشعب الجزائري اسقط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومنعه من الترشح لعهدة خامسة، معبرة عن ثقتها بأن الدور قادم على الرئيس السوداني عمر البشير ومن بعده العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وباقي المستبدين العرب، على حد وصفها.وقالت “كرمان” في تدوينة لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناشطة سياسية: بعد إسقاط “يوتفليقة” سيأتي الدور على “البشير” ويعقبه “سلمان” alansaar.

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