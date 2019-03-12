2019/03/12 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رفع المحامي المصري عمرو عبد السلام، المشهور بـ”بلاغات النائب العام”، مذكرة إلى النائب العام المصري نبيل صادق، طالب فيها بمتابعة تحقيقات الطائرة الإثيوبية المنكوبة.ودعا عبد السلام، في بلاغه إلى “إيفاد فريق من أعضاء النيابة العامة، لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية للوقوف على أسباب حادث سقوط الطائرة الذي كان من بين ضحاياه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محامِ مصري يدعو للتحقيق في حادثة الطائرة المنكوبة: هناك شبهة جنائية في تعمد إسقاطها alansaar.

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