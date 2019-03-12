امطار رعدية تجتاح العراق وتغير الحرارة بدءاً من الغد

2019/03/12 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توقعت هيأة الانواء الجوية؛ اليوم الثلاثاء؛ ان تشهد البلاد خلال الايام المقبلة موجة امطار مع طقس غائم في أغلب المناطق.وذكر بيان للهيأة؛ ان “طقس يوم غد الاربعاء سيكون في مناطق البلاد كافة غائما جزئيا واحيانا غائما مع تساقط زخات مطر ليلا رعدية في اماكن متفرقة، كما يتصاعد الغبار وترتفع درجات الحرارة […]

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