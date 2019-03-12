2019/03/12 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ قاطع عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي، الاثنين، عملية أمنية مشتركة للبحث عن المطلوبين والتدقيق بعائدية العجلات ضمن مناطق المسؤولية.وذكر موفدنا، ان قاطع شرق الانبار للحشد بالاشتراك مع الفرقة العاشرة للجيش ومشاركة مفارز من مديرية المرور العامة وجهاز المخابرات والامن الوطني شرعوا بحملة تفتيش وتدقيق لعائدية العجلات من حاسبة المرور، وكذلك تدقيق قاعدة بيانات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاطع شرق الانبار للحشد يشرع بعملية بحث عن مطلوبين والتدقيق بعائدية العجلات) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاطع شرق الانبار للحشد يشرع بعملية بحث عن مطلوبين والتدقيق بعائدية العجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).