2019/03/12 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمكنت القوات السورية ،الثلاثاء، من تدمير مقر قيادة وآليات لتنظيم جبهة النصرة في إدلب.وقال مصدر عسكري إن “وحدات من الجيش دمرت مقر قيادة وآليات لتنظيم جبهة النصرة في حرش عابدين بريف إدلب الجنوبي الشرقي”.وفي وقت سابق قضت وحدات من الجيش بضربات صاروخية على مجموعات إرهابية من “جبهة النصرة” في منطقة الهبيط بريف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يدمر مقر قيادة وآليات لتنظيم جبهة النصرة في إدلب alansaar.

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