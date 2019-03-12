العمل الإسلامي البحراني: “النجباء” أفشلت المخطط الأمريكي – الصهيوني – البريطاني لتشكيل الشرق الأوسط الجديد

2019/03/12 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس المكتب السياسي لتيار العمل الإسلامي في البحرين، الدكتور راشد الراشد، أن زعيم حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، سيبقى شوكة في عين أمريكا وحلفائها الغربيين المستعمرين وعملائهم من الأنظمة الرجعية.وقال الراشد، أن “المقاومة الإسلامية حركة النجباء أفشلت المخطط الأمريكي – الصهيوني – البريطاني لتشكيل الشرق الأوسط الجديد”، مشيرًا إلى أن “إعلان إدراج […]

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