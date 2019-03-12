رئيس مركز التفكير السياسي: إيران تستغل الاستثناءات الأميركية الممنوحة الى العراق للالتفاف على العقوبات

2019/03/12 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، الثلاثاء، استغلال ايران للاستثناءات الاميركية المقدمة للعراق من اجل الالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وذكر الشمري في تصريح صحفي اليوم (12 اذار 2019)، ان "المسؤولين الايرانيين يحاولون تشبيك العراق بالتعاون والتنمية الاقتصادية التي تسعى من خلالها طهران إلى التخلص من العقوبات الأمريكية، ومنها التبادل التجاري الذي قد لا يكون بمنفعة كبيرة على العراق، ومن خلال المناطق الصناعية المشتركة الثلاث على الحدود بين البلدين".

واضاف، ان "ايران تستغل حاجة العراق الاقتصادية والتبادل التجاري، وتستغل أيضا فترات الاستثناء التي تمنحها واشنطن لبغداد للالتفاف على العقوبات".

واوضح، ان "طهران تنتظر المزيد من الاستثناءات الأمريكية للعراق والتي ستساعدها على إبقاء التبادل الاقتصادي مع العراق مفتوحا"ً.

جدير بالذكر ان الرئيس الايراني حسن روحاني بدأ منذ، امس الاثنين، زيارة رسمية الى العراق تستمر لثلاثة ايام، وقد تم في اليوم الاول توقيع 22 اتفاقا بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والنقل والطاقة.

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