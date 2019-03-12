رئيس الاتحاد الفلاحي في القرنة شمالي البصرة: المياه تغمر الآف الدونمات الزراعية بعد انهيار سد

2019/03/12 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الاتحاد الفلاحي في القرنة شمالي محافظة البصرة اقصى جنوب العراق هادي المالكي يوم الثلاثاء عن غمر المياه لآلاف الدونمات الزراعية بعد انهيار سد "ابو الفلين".

وقال المالكي في تصريح مكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، ان "الفلاحين في منطقة (الروطة) خسروا معركتهم التي خاضوها لمدة اشهر عديدة لوقف تقدم مياه هور (الحويزة) تجاه اراضيهم فقد انهارت اخر السداد (ابو الفلين، وسدة الجعف)".

واضاف ان "المياه بدأت تجتاح محاصيل الحنطة والشعير بنحو يزيد عن 40 الف دونم وضع فيها الناس البسطاء كل ما يملكون من مال وجهد اضافة الى انهم مثقلون بالديون".

وتابع المالكي "اليوم امام اعينهم غمرت المياه امنيهم واحلامهم وجرفتها بعيدا"، في اشارة الى الفلاحين المزارعين في منطقة "الروطة".

وكان برلمانيون ومسؤولون محليون في البصرة قد حذروا طيلة المدة الماضية من انهيار سد "ابو الفلين" وتدمير آلاف الدونمات الزراعية والحاق خسائر تقدر بمليارات الدنانير.

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