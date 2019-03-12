حسن أحمد يكشف أسباب إنهاء ارتباطه بالنفط

2019/03/12 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف حسن أحمد، مدرب النفط، الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقده مع النادي بالتراضي.

وقال أحمد في تصريحات صحفية الفريق مر بظروف صعبة لإصابة 7 لاعبين، ما قلص خياراتنا بالمباريات، وضعف عامل المناورة في دكة البدلاء؛ لعدم وجود خيارات حقيقية لصنع الفاريق في المباراة".وأضاف "الإدارة بحثت عن تغيير في واقع الفريق، على اعتبار أن النحس رافق الفريق، رغم أنَّنا افتقدنا للحلول بغياب عدد كبير من اللاعبين، لكني متفهم قرار الإدارة التي عشت معها 3 مواسم حققنا خلالها إنجازات كبيرة للنفط".وأشار إلى أنه تلقى قبل فترة عدة عروض، لكنه الفترة المقبلة، لن يقبل العمل مع فريق لا ينافس على المراكز الأولى وطموحي تحقيق لقب الدوري مع الفرق الكبيرة، وبالتالي العروض المقبلة ستكون محط دراسة مستفيضة.انتهى

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