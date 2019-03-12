تحالف القرار يدعو الى تفاهم وطني لدعم الحكومة

2019/03/12 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي الى تفاهم وطني لدعم الحكومة في تنفيذ الاصلاحات ومكافحة الفساد، مؤكداً الدور الذي تلعبه الامم المتحدة في البلاد لمواجهة التحديات.

وذكر المكتب الإعلامي للنجيفي في بيان إن "رئيس تحالف القرار، استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينس بلاسخارت، وتم في الاجتماع بحث ومناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بالوضع في العراق ودور الأمم المتحدة في المساعدة".وأكد النجيفي أن "للأمم المتحدة أدواراً ايجابية في العراق، وهو دور مطلوب في المساعدة، فالصراع يؤخر بناء الدولة الحقيقي، فهناك تحديات لا بد من مواجهتها إخلاصاً للشعب الذي ينتظر التغيير"، داعياً الى "تفاهم وطني حول إطلاق يد رئيس مجلس الوزراء للإصلاح وعلى أن يكون البرلمان داعماً لهذه التوجهات، مع وجود كتلة معارضة ايجابية تقوم الوضع العام وتراقبه".وأظهر أن "على الزعماء السياسيين الاتفاق على معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالدستور، ومجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية، والعلاقة مع كردستان وغيرها من القوانين المهمة، وأن يكونوا أكثر قوة لتحقيق الأهداف".



وأوضح أن "تحديد المشاكل والتحديات ينبغي أن يكون بوابة للوصول إلى الحلول التي يجب أن تنتظم وفق سقوف زمنية واضحة ومعروفة للشعب بهدف دعمها، وعندها سيكون أمل الاصلاح قد وجد طريقه"، لافتاً الى أن "دعم الأمم المتحدة ضروري مع ملاحظة أن تبقى على الحياد وأن تترفع عن الانحياز لأي طرف، ومن المهم أن تبقى قريبة من الجميع وتحظى بثقة الجميع".



وأشار الى أن "التشظي الذي نلمسه في الكتل السياسية يعود في جانب كبير منه إلى عدم نجاح العملية السياسية"، مشدداً على أن "المكون السنّي مع بناء دولة هم شركاء فيها".وأكدت بلاسخارت "عزم الأمم المتحدة على مساعدة العراق، فهي لا تريد أن تكون جزءاً من الفشل، لذلك هي ملتزمة بتحقيق تقدم".

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