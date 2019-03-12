بالفيديو .. الجيش واللجان الشعبية يستهدفون بالمدفعية تحصينات العدوان بنهم

2019/03/12 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع تابعة لتحالف

العدوان السعودي في الحول بجبهة نهم.كما تم إستهداف عدد من آليات قوى التحالف، وتظهر مشاهد الإعلام الحربي

تدمير عدد من المواقع والآليات.وأكد مصدر عسكري يمني، أن العملية أسفرت عن قتل وجرح عدد من المسلحين،

فضلا عن خسائر مادية.

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