2019/03/12 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي تتضمن ملاحقة امين بغداد الاسبق نعيم عبعوب، حيث دعا فيها المصارف المجازة وشركات التحويل المالي الى كشف ارصدته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: البنك المركزي العراقي يبحث عن “المدان الهارب” نعيم عبعوب NAS | موقع ناس الرسمي.

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