صور..روحاني يلتقي شيوخ عشائر في كربلاء

2019/03/12 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهرت صور، الثلاثاء، وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى محافظة كربلاء وزيارته للعتبات الدينية.وبحسب الصور التي اطلع عليها “ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، فإن روحاني زار العتبات الدينية في مدينة كربلاء، والتقى عددًا من شيوخ العشائر في المحافظة.وكان روحاني وصل إلى العراق على رأس وفد رفيع ، الاثنين (11 اذار […]

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