عمليات سامراء تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامامين العسكريين 

2019/03/12 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات سامرات عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الامامين العسكريين بمناسبة ذكرى ولادة واستشهاد الامام علي الهادي عليه السلام.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية :" ان قائد عمليات سامراء اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري، اعلن عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بحماية المواكب الحسينية وزوار الإمامين العسكريين والسيد محمد "عليهم السلام" لمناسبة ذكرى ولادة واستشهاد الإمام علي الهادي "عليه السلام".

وأضاف :" ان الزيارة استمرت (٥) أيام شاركت بها قطعات قيادة عمليات سامراء والقطعات الساندة لها وبأسناد طيران الجيش والقوة الجوية، مبينا ان عدد الزوار الوافدين من الأجانب والمحليين قد بلغ اكثر من (١١٥٠٠٠٠) وعدد المواكب (٢٠٠٠) موكب.

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