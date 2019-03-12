وقفة احتجاجية لمعلمي بابل وتلويح بالأضراب – فيديو

2019/03/12 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد معلمو محافظة بابل وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم ملوحين بأضراب شامل ومفتوح في حال عدم استجابة مجلس الوزراء لمطالبيهم.

وقال المعلمون خلال وقفة نظمتها نقابة المعلمين في المحافظة، ان مطالبهم مشروعة، متأملين من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي انصافهم، مشيرين الى ان مطالبهم ليست شخصية وانما عامة كبناء مدارس وحماية المعلم من الاعتداء وتعيين محاضرين وتغيير المناهج، وجميعها تهدف للارتقاء بمستوى التعليم في العراق.

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