حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة

2019/03/12 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي في بيان خص به "الغدير"، انه" من المتوقع ان تتأثر البلاد بامتداد منخفضين جويين الأول من البحر الأحمر(يتميز بأنه منخفض حركي) يؤثر على وسط وجنوب البلاد والثاني من البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد لتكون الأجواء يوم الاربعاء بجميع مناطق البلاد اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لقطرات من المطر في مناطق عشوائية يصعب تحديدها الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة الى سريعة السرعة مثيرة للغبار احيانا حيث تتراوح هبات الرياح مابين (20-50كم) في عموم مناطق البلاد درجات الحرارة ترتفع قليلا بسبب الجبهة الدافئة المؤثر في البلاد حيث تسجل العاصمة بغداد العظمى 26 والصغرى 13 ".فيما تستمر اجواء الخميس، متأثرة بالمنخفضين الجويين المذكورة اعلاه حيث تكون الأجواء في المناطق الشمالية اجواء غائمة مصحوبة بأمطار خفيفة ومتوسطة خلال ساعات الصباح وخلال ساعات ظهر ومساء ولليلة الخميس يشتد تأثير المنخفض الجوي حيث تشهد عموم مناطق شمال البلاد اجواء غائمة مصحوبة بأمطار متوسطة وغزيرة ممزوجة بالحالوب و تتكون غزيرة جدا على اربيل وكركوك والسليمانية خاصة خلال ساعات المساء مصحوبة بالعواصف الرعدية القوية".والمناطق الوسطى اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع امطار خفيفة واحيانا متوسطة في مناطق عشوائية من وسط البلاد يصعب تحديدها لكن خلال ساعات مساء ولليلة الخميس يشتد تأثير المنخفض حيث تشهد العاصمة بغداد وبعقوبة وديالى واجزاء من سامراء وتكريت واجزاء من الفلوجة امطار متوسطة الى غزيرة ممزوجة "بالحاوب" مصحوبة بعواصف رعدية بينما تشهد بابل وكربلاء والكوت امطار خفيفة ومتوسطة تغزر احيانا على شرق وشمال بابل تصحب بعواصف رعدية قوية".اما المناطق الجنوبية اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مصحوبة بأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق عشوائية من جنوب البلاد تصحب بعواصف رعدية"، فيما ستكون الرياح منحدرة من نشاط كبير جدا على الرياح الجنوبية الشرقية يوم الخميس في جميع مناطق البلاد خاصة وسط وجنوب وشرق البلاد حيث تتجاوز هبات الرياح 75 كم في العاصمة واغلب مناطق وسط وجنوب وشرق البلاد مما يسبب بأثارة الغبار وتشكل موجات غبار في بعض المناطق درجات الحرارة تنخفض قليلا حيث تسجل العاصمة بغداد الخميس العظمى 24 والصغرى11 والله أعلم والمفاجئات واردة بقوة كوننا في فصل الربيع".اما يوم الجمعة يضعف تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر بسبب تقدم مرتفع جوي من شمال افريقيا بشكل مؤقت يؤثر على وسط وجنوب البلاد بينما يستمر تأثير منخفض البحر المتوسط على شمال البلاد حيث تكون الأجواء".انتهى..م.ر

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