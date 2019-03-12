عمليات سامراء تتحدث عن نجاح الزيارة واعتقال مطلوبين

2019/03/12 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير / خاص وأشار الزهيري في تصريح "للغدير" إلى إن " عدد الزائرين الوافدين إلى مدينة سامراء خلال مناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع) بلغ ما يقرب المليون ومائة وخمسين إلف زائر من كافة دول العالم ".وأضاف الزهيري إنه " هناك دور كبير من وزارتي النقل والتجارة في إنجاح مراسيم الزيارة من حيث رفد الزائرين بسيارات النقل ".انتهى .م ك

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