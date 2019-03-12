محافظ البنك المركزي يعلن رفع الوصاية عن مصرف «المتحد للاستثمار»

2019/03/12 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، رفع الوصاية عن مصرف المتحد للاستثمار بعد ان فرضت عليه نهاية شهر كانون الأول الماضي.





وقال العلاق في كتاب وجهه إلى المصارف المجازة العاملة داخل العراق، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تقرر رفع الوصاية عن المصرف المتحد للاستثمار اعتبارا من تاريخ 5 مارس الحالي".





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