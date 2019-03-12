وفقًا للدراسات.. مكون موجود في كل منزل يقضي على السرطان

2019/03/12 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة أمريكية حديثة أن إضافة جرام واحد من الفلفل الأسود إلى الطعام تقضي تمامًا على المواد الكيميائية المسببة للسرطان والتي تتشكل عند تفحم اللحوم

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