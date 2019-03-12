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موسى : كان حلمه ان يرى والده و لكن والده كان في المقابر الجماعية
2019/03/12 | 18:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسى : كان حلمه ان يرى والده و لكن والده كان في المقابر الجماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/12 | 18:29.

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