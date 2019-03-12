الخطوط الجوية: 616 رحلة جوية نقل على متنها 124 الف مسافر في شباط

2019/03/12 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن تحقيقها 616 رحلة جوية لنقل اكثر من 124 الف مسافر خلال شهر شباط الماضي.وقال مدير عام الشركة عباس ناصر في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، أن “عدد الرحلات التي سجلها الناقل الوطني في محطة بغداد الدولية بلغ ٦١٦ رحلة وبنسب امتلاء ايجابية لطائرات الشركة ولمختلف القطاعات […]

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