2019/03/12 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف "سائرون" البرلمان إلى توصية الحكومة الاتحادية بمفاتحة الجانب الكويتي من أجل صرف مستحقات مالية بذمتها لعسكريين عراقيين عملوا في وزارة دفاع ذلك البلد.

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