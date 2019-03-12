لوجود خمسة منافذ غير رسمية.. المالية النيابية تعتزم استضافة المسؤولين في الإقليم

2019/03/12 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن إقليم كردستان يضم خمسة منافذ حدودية بين العراق وتركيا وسوريا غير رسمية ولم تدرج أمولها ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019، فيما بينت أنها أرسلت كتابا رسميا لحكومة كردستان لاستضافة مسؤولي منافذ الإقليم لبيان أسباب وجودها.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “اللجنة المالية […]

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