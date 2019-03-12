2019/03/12 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس الإيراني “حسن روحاني” ،الثلاثاء، ان محاربة الإرهابيين في العراق تحققت بواسطة بطولات الشعب العراقي وكانت فخرا للمسلمين والعالم الإسلامي.وقال روحاني خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني العراقي، فالح الفياض ان “ الحشد الشعبي العراقي يحظی بدور بالغ الأهمية في تعزيز التضامن الوطني في هذا البلد”، مشيدا ببطولات وتضحيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: محاربة الإرهابيين في العراق تحققت بواسطة بطولات الشعب العراقي alansaar.

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