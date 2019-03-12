2019/03/12 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده قررت مواصلة عدم بيعها أسلحة للمملكة العربية السعودية ليشمل ذلك شهر نيسان الجاري.وفي مقابلة أجراها مع صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، قال ماس، إن “بلاده لم تقرر فقط وقف تصدير أسلحة إلى السعودية وإنما حظرت بيع الرياض أسلحة كانت برلين قد وافقت على بيعها سابقًا”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تقرر مواصلة عدم بيع أسلحتها للسعودية بسبب تطور أحداث اليمن alansaar.

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