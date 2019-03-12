بالصور والفيديو.. الرئيس الايراني في مرقد ابي الفضل العباس

2019/03/12 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الرئيس الايراني حسن روحاني مرقد ابي الفضل العباس (ع)، الثلاثاء، بعد زيارته لمرقد الامام الحسين (ع).ورصدت عدسة وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية للرئيس الايراني عند زيارته للمرقد الشريف.

ووصل الرئيس الايراني حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الى محافظة كربلاء.

وكان روحاني، وصل صباح امس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية تخدم البلدين.

عدسة: محمد القرعاوي - انمار البصري

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