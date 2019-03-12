2019/03/12 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الغضبان يوجه كوادر النفط لحملة اعمار محافظة البصرة وتنفيذ المشاريع الخدمية هناك

12/03/2019 18:20:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

وجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الثلاثاء، كوادر وتشكيلات الوزارة باستمرار دعم الوزارة لحملة اعمار محافظة البصرة وتنفيذ المشاريع الخدمية هناك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحكومي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "وزير النفط، قال ان القرار يأتي بناء على قرار هيأة الراي في الوزارة في هذا الاطار، مبينا ان التوجيه يقضي بتقديم الدعم اللوجستي والفني والمادي لحملة اعمار البصرة، للمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

واشار الى ان "الجهد الفني والهندسي للتشكيلات النفطية في المحافظة سيسخر لتوظيف الطاقات والقدرات الهندسية والبشرية والمعدات لتنفيذ المشاريع الخدمية الهامة، اضافة الى استثمار التخصيصات المالية ضمن الصلاحيات والتعليمات النافذة بالتنسيق مع المحافظ ومجلس المحافظة لتنفيذ المشاريع الخدمية الاساسية".

ووجه الوزير "بتشكيل فريق عمل تنسيقي برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الطاقة وعضوية المدراء العامين للتشكيلات النفطية في المحافظة، للتنسيق مع الحكومة المحلية والانخراط في لجان تنفيذ المشاريع الخدمية المشكلة في المحافظة، مؤكدا على ضرورة مشاركة كوادر الوزارة الفاعلة في المشاريع الخدمية، ودعم ومتابعة مشاريع تأهيل البنى التحتية".

وشدد الوزير على "ضرورة تنفيذ مشاريع لها تأثير فعلي وملموس على مستوى الخدمات المقدمة لابناء المحافظة، التي تقلل وتخفف من حجم معاناة المواطنين هناك، ومنها انشاء المدارس والجسور ومشاريع المياه النقية والطاقة والمستشفيات وإكساء وتعبيد الطرق الرئيسة وغيرها".

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