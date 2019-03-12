روسيا تنشر منظومتها الحديثة المضادة للصواريخ“إس-400″ قرب سان بطرسبرغ‎

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت منظومتها
الجديدة للدفاع الجوي المضادة للصواريخ ”إس-400“ في منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد،
التي تضم ثاني أكبر مدنها سان بطرسبرغ.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه ”تم نشر
أنظمة الدفاع الجوي الأحدث ”إس-400″ بحالة تأهب في منطقة لينينغراد؛ لحماية المواقع
العسكرية والإدارية والمدنية“.
وتعد منظومة صواريخ أرض-جو من طراز ”إس-400“
من بين الأسلحة الروسية الأكثر تطورًا.
وقال مسؤول لدى وزارة الدفاع في سان بطرسبرغ،
إن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة ”إس-300“ السابقة، لكنه رفض كشف عدد الصواريخ
التي سيتم نشرها.
وتم اختبار الصواريخ أول مرة في منطقة أستراخان
الجنوبية قبل نقلها نحو 2000 كلم شمالًا.
ويتوقع أن يتم نشر منظومة ”إس-400″، هذا
الشهر، كذلك في جيب كالينينغراد الروسي في أوروبا.
وتخطط تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي،
لشراء منظومة ”إس-400“ من روسيا، رغم تحذيرات الحلف من عدم توافقها مع أنظمته للدفاع
الجوي.
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