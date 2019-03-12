روسيا تنشر منظومتها الحديثة المضادة للصواريخ“إس-400″ قرب سان بطرسبرغ‎

2019/03/12 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها نشرت منظومتها

الجديدة للدفاع الجوي المضادة للصواريخ ”إس-400“ في منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد،

التي تضم ثاني أكبر مدنها سان بطرسبرغ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه ”تم نشر

أنظمة الدفاع الجوي الأحدث ”إس-400″ بحالة تأهب في منطقة لينينغراد؛ لحماية المواقع

العسكرية والإدارية والمدنية“.

وتعد منظومة صواريخ أرض-جو من طراز ”إس-400“

من بين الأسلحة الروسية الأكثر تطورًا.

وقال مسؤول لدى وزارة الدفاع في سان بطرسبرغ،

إن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة ”إس-300“ السابقة، لكنه رفض كشف عدد الصواريخ

التي سيتم نشرها.

وتم اختبار الصواريخ أول مرة في منطقة أستراخان

الجنوبية قبل نقلها نحو 2000 كلم شمالًا.

ويتوقع أن يتم نشر منظومة ”إس-400″، هذا

الشهر، كذلك في جيب كالينينغراد الروسي في أوروبا.

وتخطط تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي،

لشراء منظومة ”إس-400“ من روسيا، رغم تحذيرات الحلف من عدم توافقها مع أنظمته للدفاع

الجوي.

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