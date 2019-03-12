محافظ بغداد يؤكد عزمه حلحلة ازمة قلة الابنية المدرسية

2019/03/12 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الثلاثاء، عزمه حلحلة ازمة قلة الابنية المدرسية

في العاصمة.

وذكرت

المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجزائري كشف خلال

افتتاحه مدرستين وروضة في جانب الرصافة من العاصمة بواقع 12 صفا لكل مدرسة، عزم محافظة بغداد انهاء

مشكلة الدوامات المزدوجة الثنائية والثلاثية ودعم العملية التربوية”، مؤكدا ان

“الاسبوع المقبل سيشهد افتتاح مدارس جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة”.

واضاف

ان” المحافظة ماضية بالعمل لاستحصال الموافقات القانونية لأستملاك الاراضي الزراعية

او تغير جنسها لاسثمارها في مجال بناء المدارس”.

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