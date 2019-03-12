بيت الحكمة يناقش واقع السياحة في العراق

2019/03/12 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في بيت الحكمة بالتعاون مع هيئة السياحة اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان واقع السياحة في العراق، من اجل بناء الستراتيجية الوطنية لصناعة السياحة في العراق.

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