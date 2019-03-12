ماي تضع البرلمان البريطاني أمام خيارين !

2019/03/12 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجلس العموم في لندن أمام

خيارين، إما أن يدعم إتفاقها لبريكست أو يواجه خطر الخروج بلا إتفاق،

فيما قالت إن بريطانيا قد لا تتمكن من مغادرة الإتحاد الأوروبي إذا

جاء التصويت ضد الإتفاق المعدل لبريكست.جاء ذلك خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني اليوم الثلاثاء لمناقشة

والتصويت على الإتفاق المعدل مع الإتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من

الإتحاد.وحملت ماي المسؤولية لمجلس العموم بحال صوت ضد إتفاق بريكست المعدل أو

طلب التأجيل، وقالت إن الشعب البريطاني اختار الخروج من الإتحاد

الأوروبي و"علينا تنفيذ طلبه وبناء المستقبل".وإذ رأت ماي أن التصويت ضد الإتفاق المعدل سيضر بمصلحة بريطانيا، قالت

إنه "مخاطرة قد تضعف دعمنا لوحدة المملكة المتحدة".وقالت ماي إن تمديد فترة الخروج "سيزيد من حالة عدم اليقين ولسنا

متأكدين من دول الإتحاد ستوافق على ذلك"، مشيرة إلى أن "رأيي هو أن

الإتفاق المعدل للخروج من الإتحاد الأوروبي جيد"، وأردفت "إذا ما رفضه

البرلمان فقد نواجه خطر خسارة بريكست".وأكدت أنه "ليس هناك دليل على أن الشعب البريطاني قد غير رأيه بخصوص

بريكست"، معتبرة أنه "في حالة الإستجابة لمطالب المنادين بإجراء

إستفتاء ثان فربما يطالب بعدها آخرون بإستفتاء ثالث".

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