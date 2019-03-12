بالصور .. روحاني من كربلاء : سعداء أن نرى ان العلاقات بين الشعبين العراقي والايراني جيدة جداً

2019/03/12 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، شيوخ عشائر

كربلاء المقدسة.

وذكر مراسل آفاق، ان" شيوخ عشائر كربلاء رحبت بزيارة الرئيس روحاني

الى المحافظة"، املين" ان تصب هذه الزيارة في مصلحة البلدين".ووصل الرئيس الإيراني، حسن روحاني ،اليوم الثلاثاء، الى مدينة

كربلاء المقدسة.وتقتصر زيارة روحاني الى المدينة لأداء مراسم زيارة الإمامين الحسين

والعباس عليهما السلام.

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