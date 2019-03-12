العراق والاردن يتفقان على الية تخص الصحفيين

2019/03/12 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتفق العراق والاردن، السبت، على آلية تسهيل دخول الصحفيين العراقيين إلى الأردن.

ذكر بيان لنقابة الصحفين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " سفير المملكة الأردنية الهاشمية في العراق منتصر الزعبي قال ان "نقابة الصحفيين العراقيين تلعب دوراً حيوياً ومهماً ليس في العراق فحسب وإنما عربياً ودولياً".واكد ان "الإعلام له دور كبير في ازدهار وتطور العلاقات بين الدول وها نحن نلمس ما تقوم به نقابة الصحفيين من فاعلية وتأثير في هذا المجال, معبراً عن إعجابه بالنقابة وأنه شاهد خلال زيارته صرحاً حضارياً غير مسبوق من حيث الدقة والتنظيم والجمالية ما يجعل الصحفيين العراقيين يعملون في ظل أجواء مهنية مريحة".وأعلن الزعبي عن ان "سفارة بلاده ستتخذ إجراءات مميزة بشأن منح تأشيرات دخول الصحفيين العراقيين الى الاردن وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين".من جانبه قدم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شرحاً وافياً عن طبيعة عمل النقابة والتي تضم في عضويتها {20} ألف صحفي يعملون في أكثر من {1200} مؤسسة إعلامية مسجلة في النقابة.وعبر اللامي نيابة عن الأسرة الصحفية عن شكره لسفير الأردن في العراق على زيارته التي تأتي في إطار تطور العلاقات الأخوية بين العراق والأردن.انتهى

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