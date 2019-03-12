2019/03/12 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك- ناس أعاد موظف من محافظة دهوك، الثلاثاء، مبلغ 17 مليون دينار إلى أحد البنوك تسلمها عن طريق الخطأ أثناء استلامه راتبه الشهري.وقال موظف مديرية التدريب والتأهيل في تربية محافظة دهوك هةفال حسن، في تصريح لـ”ناس کرد”، اليوم (12 اذار 2019)، إنه “اثناء استلام لجنة الرواتب لمستحقات المديرية الشهرية وتوزيعها على موظفي المديرية، صرفوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موظف عراقي يتسلم 17 مليون دينار راتبًا شهريًا عن طريق الخطأ NAS | موقع ناس الرسمي.

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