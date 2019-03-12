الصحة تفتتح وحدات استشارية جديدة في مستشفيات كربلاء

2019/03/12 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارة الصحة وحدات استشارية جديدة لقدم السكري في مستشفى الهندية العام ومستشفى الحسينية في كربلاء.وقالت الوزارة في بيان، انه " تم فتح وحدات سريرية لعلاج القدم السكري بسعة 8 اسرة في مدينة الامام الحسين ع الطبية.

وأضاف البيان، ان " هذه الإضافات والافتتاحات والاستحداثات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية في بناء وانشاء عدد من الوحدات والشعب والمراكز التخصصية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين".انتهى/ ف

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