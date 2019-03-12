أبو الغيط يتناول أخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع وزيرة خارجية النرويج

2019/03/12 | 18:52

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 12 مارس السيدة “اينه سواريدي” وزيرة خارجية النرويج والتي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، حيث تناولا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العربي-النرويجي.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الاوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الوزيرة النرويجية اهتمت بالتعرف على وجه الخصوص على وجهة نظر الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية وسبل استعادة فرص التوصل الى تسوية عادلة ودائمة لها على أساس حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أثني في هذا الاطار علي التزام الحكومة النرويجية بدعم حل الدولتين، والعملية السياسية التي تؤدي اليه، وأيضاً مساندتها للشعب الفلسطيني، خاصةً من خلال رئاستها للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين.



وقد حرص أبو الغيط علىى أن يطلع الوزيرة النرويجية في هذا الصدد على المشهد بشكل متكام، مؤكداً أهمية التمسك بدعم أسس تسوية القضية الفلسطينية في مواجهة التصرفات الانفرادية للحكومة الاسرائيلية والضغوط التي تمارسها الادارة الامريكية، مع ما يستلزمه ذلك من الاستمرار في حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولحل الدولتين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد أيضاً التطرق الى نتائج القمة العربية الاوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ يومي 24و25 فبراير الماضي، حيث اتفقت الوزيرة النرويجية مع الأمين العام على أن ما وصل للجانب النرويجي حول أعمال القمة يؤكد أنها اتسمت بالأهمية الكبيرة للجانبين العربي والاوروبي وأنها تعطي دفعة استراتيجية للتعاون بين الجانبين .

وأضاف عفيفي في ختام تصريحه أن الأمين العام والوزيرة النرويجية أكدا من ناحية أخرى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والنرويج في مختلف المجالات، واتفقا على أن تشهد الفترة المقبلة التواصل بين الجانبين من أجل الاتفاق على الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.

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