وزارةً الصحة تنفي مانشر بجريدة الفجر

2019/03/12 | 18:52

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اكدت وزارة الصحة والسكان، ان ماتم تداوله بالموقع الإلكترونى لجريدة ” الفجر” عن منع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من لقاء وزيرة الصحة، أو دخول مكتبها،أو حضور الاجتماعات والجولات، لا أساس له من الصحة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، ان متحدثها الرسمي يقوم بكافة مهام عمله، موضحة أن الموقع الإلكترونى السابق ذكره تعمد نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية عن الوزارة بشكل عام، فى الآونة الأخيرة، مشددة على انه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم نشره والذى من شأنه إثارة البلبلة.

وتهيب وزارة الصحة والسكان، بوسائل الإعلام المختلفة عدم نشر اى معلومات غير دقيقة ، الا بعد الرجوع لمصدرها الرسمى لتحري الدقة، حرصا على عدم نشر الشائعات المغرضة، للحفاظ على حق المواطن فى الحصول على المعلومات الصحيحة.

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