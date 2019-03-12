2019/03/12 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..هاجمت الممثلة اللبنانية زينة بيطار عارضة الازياء و المغنية ميريام كلينك ووصفت جرأتها بالتعدي غير المقبول على الذوق العام.

وقالت بيطاران كل ما تفعله كلينك هو من أجل لفت الانتباه اليها خصوصاً ان أعمالها الغنائية لا تلقى الاصداء بين الناس و لم تعد تشارك في عروض الازياء و تصوير الاعلانات.

وأضافت : لا ادري اين هي الموهبة لدى ميريام فهي تعتمد الهجوم على الاخرين من أجل الاضواء و في الفترة الاخيرة اصطدمت بأكثر من قضية مع الدولة و القضاء نتيجة الفوقية التي تتعامل بها مع الواقع .

زينة اوضحت ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي اغلقت حسابات ميريام كلينك نتيجة ما تفعله و تقوله ضد الاخرين ضاربة بعرض الحائط كل الضوابط التي من المفترض ان لا تكون مباحة في العلن و تحديداً في اجواء الفن و الشهرة وقالت : حين يفشل المرء في ان يحقق نفسه يلجأ الى الصراخ كي يقول للاخرين انا هنا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زينة بيطار تهاجم ميريام كلينك) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زينة بيطار تهاجم ميريام كلينك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).