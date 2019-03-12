ريال مدريد يخصص 300 مليون استرليني لدعم الفريق في الميركاتو الصيفي

2019/03/12 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..قدم المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، طلباته بشأن دعم الفريق بصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكر برنامج الإسباني “التشرينجيتو”، أن “زيدان طلب التعاقد مع خمسة لاعبين وهم إيدين هازارد (تشيلسي)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وساديو ماني (ليفربول)”.وأشار إلى أن […]

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