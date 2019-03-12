السيد عمار الحكيم يبحث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية

2019/03/12 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، مع الرئيس الإيران حسن روحاني، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال روحاني، ان المنطقة والعالم يشهدان تطورات واسعة من خلال تطور العلوم والتقنية والارتباطات، منوها الى ان العراق وإيران يمكنهما القيام بدور مؤثر في المنطقة، قائلا، يجب العمل بما يتناسب مع ظروف وتطلعات وأهداف شعبي البلدين، والمضي بخطوات بغية التعزيز الشامل للتعاون بين طهران وبغداد.

ولفت روحاني الى ان القوى العظمى لاسيما أميركا تسعى وراء حياكة المؤامرات والتخطيط ضد شعوب المنطقة، قائلا، ان إيران مستعدة للمضي بخطوات بغية تسوية المعضلات وتعزيز الحوار والتعامل بين دول المنطقة.

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