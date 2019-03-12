بريطانيا تحظر تحليق طائرات بيونغ 737 ماكس في اجوائها

2019/03/12 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام بريطانية، في اخبار عاجلة، ان" سلطات الطيران المدني اعلنت منع تحليق الطائرات التابعة لشركة بيونغ من طراز 737 ماكس في اجواء المملكة".يشار الى ان هذا النوع شهد ليلة امس سقوط احداها مما تسبب بمقتل عدد من ركابها .انتهى..م.ر

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