اكتشاف ثقب وحشي في الفضاء العميق يلتهم كل يومين كتلة تعادل حجم الشمس!

2019/03/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء فلك أستراليون، ثقب أسود وحشي في الفضاء العميق - الذي يقع خارج نطاق الجاذبية الأرضية، يعد أسرع شيء نمواً في الكون حيث يلتهم

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