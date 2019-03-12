من كربلاء.. روحاني: الشعب الايراني وقف في المقدمة لمحاربة داعش في 2014

2019/03/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني،اليوم الثلاثاء، أن الشعب الايراني وقف في المقدمة لمحاربة "داعش" في 2014، معرباً عن سعادته بأن العلاقات بين الشعبين جيدة جداً.وقال

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