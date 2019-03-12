2019/03/12 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يسعى لجذب أكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان يسعى لجذب أكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).